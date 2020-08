Castel di Sangro, il Sindaco Caruso spiega ai tifosi come accedere allo stadio

«Ci vorrà una prenotazione per accedere al Patini in tali occasioni – ha precisato il sindaco Angelo Caruso – vorrei anzi fare un appello, raccomandando di presentarsi soltanto se muniti di tagliando. A tal scopo stiamo mettendo a punto un sistema di prenotazione online, di modo che gli accessi vengano regolamentati». Naturalmente si entrerà con tagliandi nominali, sia per le amichevoli che per gli allenamenti (probabile maxischermo all’esterno con le immagini del training): «C’è un offerta piuttosto ampia, considerato pure che gli azzurri resteranno in sede sino al 5 settembre, con un possibile prolungamento sino al 9. Avremo perciò modo di accontentare un gran numero di persone, gli ingressi saranno controllati e sottoposti a termoscanner». Il tutto mentre ancora non si conosce la data della fine del ritiro, dovrebbe essere il giorno 5, o prolungare fino al 9 con possibile inserimento a quel punto del Pescara in un quadrangolare.

Fonte: Fulvio Padulano CdS