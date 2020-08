Anche oggi test amichevoli per le squadre della serie A femminile, in attesa dell’inizio del campionato tra sabato 22 Agosto e il 23 Agosto. La Fiorentina supera per 3-0 la San Marino Accademy: reti di Baldi, Sabatino e Piemonte. L’Hellas Verona supera l’Inter per 2-1: per le scaligere Sardu e Jelencic, per le nerazzurre Tarenzi.

Fonte: tuttocalciofemminile.com