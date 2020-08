CALCIO FEMMINILE – Sarina Wiegman neo c.t. dell’Inghilterra

La Football Association ha annunciato il nome del nuovo c.t. dell’Inghilterra femminile, dopo l’addio di Phil Neville. Si tratta di Sarina Wiegman. Ecco le prime parole sul sito ufficiale del mister delle “leonesse”. “Sono molto felice e onorata di entrare a far parte dell’Inghilterra. Questo paese è la culla del calcio e sta guidando lo sviluppo del calcio femminile in questi ultimi anni. Non vedo l’ora di contribuire con la mia esperienza e competenza. Il viaggio con l’Olanda è stato fantastico, ma ho ancora due obiettivi da raggiungere. La qualificazione all’Europeo del 2022 e l’Olimpiade di Tokyo il prossimo anno. Sono entusiasta di guidare l’Inghilterra, ma ora sono concentrata al 100% sulla fine del mio mandato con l’Olanda. Farò del mio meglio per aggiungere un altro capito al mio straordinario viaggio prima di aprire una nuova pagina nella mia carriera”.

La Redazione