UFFICIALE – Franco, Russo e Gelmetti alla Riozzese Como

La Riozzese Como ha intenzione di fare sul serio e sul mercato ne arriva una conferma. Importanti innesti di esperienza in vista della prossima stagione. Si tratta del portiere Federica Russo ex di Juventus e Napoli, Michela Franco, scuola Torino, oltre ad aver giocato con la maglia azzurra e bianconera e infine Martina Gelmetti. Un segnale per dire alla concorrenza di avere una rivale in più per il vertice.

Fonte: Riozzese Como facebook