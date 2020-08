Si volta pagina col polacco, Paratici conferma l’interesse della Juve per Milik

Il Napoli volta pagina anche con Milik: ieri uno dei suoi agenti ha di nuovo parlato con Paratici e la Juve ha confermato che il polacco è uno degli obiettivi della stagione, anche dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Pirlo. Nei prossimi giorni, il club bianconero proverà a inserire una contropartita nell’operazione. Tra i nomi in ballo quello di Rugani e Romero (ultimo anno al Genoa) e quelli di Bernardeschi e Pellegrini (a Cagliari in questa stagione). Al solito, De Laurentiis preferirebbe tenere separate le operazioni. Ma siamo agli inizi di una campagna di rifondazione-cessioni che prevede tempi lunghi. Il ds Giuntoli ha avuto un chiaro mandato dalla proprietà: tagliare la rosa e tenere competitiva la squadra senza follie. In questa storia il club ha anteposto la ragione al sentimento. Fonte: Il Mattino