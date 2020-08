Si sente l’assenza degli urli di gioia di Hamsik, abbonato alla doppia cifra

Calciatori così non ne fabbricano più: pesa e si fa sentire, a centrocampo, l’assenza di Hamsik e dei suoi dieci gol (minimo) all’anno. Non esiste uno come lui: non lo è Zielinski (2 reti quest’anno) e neanche Fabian (4), nonostante entrambi abbiano potenzialità da top-player. Tirano poco e il Napoli ne risente. Questione tattiche ma, soprattutto, di personalità. Ma bisognerà lavorarci per tornare a divertirsi. Fonte: CdS