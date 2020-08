Savini:” Può essere l’anno di Politano”

Le parole dell’ex azzurro,Mirko Savini , sul lavoro di Gattuso e sul Napoli che verrà:

“Ritengo positivo il lavoro svolto da Gattuso .Sono arrivati oltre i risultati ,continuità e voglia di giocare di squadra. Ci sono delle ottime basi per fare un bel campionato il prossimo anno.Il Napoli farà le sue scelte durante il mercato ,probabile la cessione di Koulibaly.Si parla di Gabriel come sostituto.Non lo conosco ma chiunque arrivi deve essere all’altezza .Callejon pure lui lascia il Napoli e soprattutto un ruolo quasi insostituibile.Al suo posto si punta su Politano.Mi piace ,nel finale di stagione ha mostrato bene le sue doti e la prossima stagione potrebbe essere quella della consacrazione.Si parla anche di Boga.Farei di tutto per prenderlo, è uno che può fare la differenza in avanti”.