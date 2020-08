Rilancio dell’Everton per Allan. Maxi ingaggio per il brasiliano mentre l’Inter vigila

L’addio a Milik e Allan è ormai realtà. C’è anche la benedizione di Gattuso a sancire un distacco doloroso che porta nelle casse azzurro 80 milioni di euro. Una scelta economica importante, un passo scandito dalla trattativa senza sosta di Giuntoli con gli intermediari dell’Everton, dopo che il club inglese ha rilanciato la propria offerta per il brasiliano. Allan ha da tempo trovato una intesa con Ancelotti, a Liverpool è atteso da un triennale da circa 4,8 milioni all’anno: una trattativa che ha avuto la benedizione del Napoli. Ma attenzione, perché Allan sta giocando su due tavoli: perché ha voluto ascoltare proprio in queste ore la proposta dell’Atletico Madrid e non è rimasto indifferente. Il punto è che la trattativa tra Everton e Napoli è davvero avviatissima e se Farhad Moshir alzerà ancora di un paio di milioni la sua offerta portandola a 40 milioni, l’accordo sarà completato. Ma difficilmente l’Everton farà marcia indietro: anche perché Ancelotti ha messo il brasiliano in cima alla lista dei desideri. L’Atletico Madrid potrebbe riuscire a intromettersi con un blitz, forte anche del gradimento del centrocampista, ma al momento l’Everton conserva una corsia preferenziale. L’impressione è che subito dopo Ferragosto ci sarà lo scambio dei documenti. In Italia, l’Inter ha di nuovo cercato di capire a che punto è la trattativa tra Napoli ed Everton. Fonte: Il Mattino