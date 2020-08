Il Napoli ha diversi nomi sul taccuino, in vari ruoli, per cercare di accontentare il suo allenatore Gattuso. Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira ne parla su twitter. “Jordan #Veretout é da mesi la prima scelta di Rino #Gattuso per il centrocampo del #Napoli. In partenza #Allan. Sul francese della #Roma pressing fortissimo di Giuntoli, ma piace anche al #Milan che nelle prossime ore parlerà con l’agente”.

La Redazione