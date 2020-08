Maggi si dimette dal ruolo di fisioterapista della Lazio

Alex Maggi non è più un fisioterapista della Lazio. Avrebbe deciso di dimettersi lui stesso per riavvicinarsi alla famiglia. Maggi era balzato alle cronache nell’ultima giornata di campionato per aver insultato Gennaro Gattuso durante Napoli-Lazio dandogli del terrone. Il giorno dopo la partita, lo stesso Maggi aveva però fatto chiarezza sull’episodio, porgendo le sue scuse: “Comportamento inopportuno, non mi era mai capitato di offendere qualcuno“. Oggi la scelta di lasciare Formello apparentemente però per motivi non legati all’episodio. Fonte: Il Mattino