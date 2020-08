L’ex Napoli Diawara ha tanto mercato, l’Arsenal forte sul guineano

La Roma studia una cessione importante, che non sarà Kluivert come sembrava in un primo momento ma Amadou Diawara. I buoni rapporti tra i due club, testimoniati dalla liberatoria concessa a Mkhitaryan per svincolarsi gratuitamente, facilitano un vero e proprio asse di mercato. L’Arsenal potrebbe offrire 20 milioni per Diawara, anche se alcuni procuratori hanno provato a inserire l’ex sampdoriano Lucas Torreira nell’affare per oliare l’operazione. Ma non ci sarà uno scambio: è lo stipendio di Torreira (circa 4 milioni) a escludere l’ipotesi. Se l’affare si concluderà sarà per soldi, senza determinare minusvalenze per la Roma che ha valutato lo scorso anno il giocatore 22 milioni nell’ambito della trattativa con il Napoli per Manolas. Fonet: CdS