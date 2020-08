Legni a go go, il record che non si vorrebbe possedere

Non è un vanto il record di legni stagionali, 36, che pure hanno influito sui pochi gol, ma un palo o una traversa sono sinonimo di scarsa lucidità e non solo di sfortuna o sorte. E ancora: il Napoli segna poco perché gli esterni d’attacco badano soprattutto a legare i reparti, si sacrificano fino al centrocampo e perdono lucidità in area avversaria. Si spiegano così i 4 gol di Callejon (identico score lo scorso anno) oppure i 5 di Lozano, che a differenza dello spagnolo ha diverse attenuanti. Per questo, sul mercato, arriverà almeno un altro esterno che abbia confidenza con la porta e non solo sapiente diligenza tattica. Fonte: CdS