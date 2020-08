La Premier League vuole Maksimovic, il Napoli risponderà con il rinnovo

Per l’agente Ramadani sono giorni di lavoro frenetico, soprattutto per due assistiti in casa Napoli: Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly. Per il difensore serbo richieste dalla Premier League, il club azzurro dirà di no, anzi risponderà con il rinnovo sempre più vicino. Sul senegalese nel prossimo incontro caprese, verrà portata l’offerta dal City di 63 milioni, ancora troppo bassa per AdL perciò bisognerà alzare la posta. Allan invece sempre più vicino all’Everton, con ingaggio da 3,5 milioni, mentre per Milik pronti 4,7 milioni, con la concorrenza, di Juventus, Roma e dei club esteri.

Fonte: Il Mattino