La Dinamo Kiev “gela” il Napoli per il terzino Mykolenko

Un altro reparto dove il Napoli vorrà certamente muoversi in maniera decisa è sicuramente quella del terzino sinistro, come vice Mario Rui. Due i nomi nella lista del d.s. Giuntoli, Reguilon e Mykolenko. Per il laterale mancino del Siviglia, ma di proprietà del Real Madrid, accordo raggiunto con il ragazzo ingaggio compreso, ora serve l’intesa tra i club. Gli iberici chiedono sui 25 milioni, mentre i partenopei prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Occhio alla concorrenza all’estero. Per Mykolenko non vale 10 milioni come in un primo momento era previsto, ma addirittura 35 milioni. Affare che ha gelato il Napoli nelle varie consultazioni.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport