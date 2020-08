Anche Koulibaly ha la valigia direzione Manchester: si capirà meglio quando Ramadani andrà a Capri per formalizzare sia il rinnovo di Maksimovic (c’è una offerta importante inglese per il serbo ma il Napoli dirà di no) che la nuova offerta del Citizens, che non supera i 63 milioni. Ancora troppa distanza. Fonte: Il Mattino