Improta: “Allan andrà via, prenderei Veretout”

Gianni Improta, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del mercato azzurro: “Piotr Zielinski è un calciatore forte, ma nella prossima stagione dovrà consacrarsi in maniera definitiva, cosa che finora non ha ancora fatto. Eljif Elmas? E’ giovane, non è entrato nell’età della piena maturazione, a differenza del polacco”.

Che innesti farei a centrocampo?

“Purtroppo Allan andrà via, quindi servirà qualcuno per sostituirlo. Chi? Se fossi il Napoli, punterei su Jordan Veretout della Roma: il francese è un buon interdittore, è bravo, ha fisicità e piede, inoltre sa inserirsi quando serve. Devo ammettere che mi piace parecchio, per come la vedo io può essere l’acquisto ideale per rinforzare la mediana di Gennaro Gattuso. Questo è il mio giudizio, vedremo se il campo ed il tempo mi daranno ragione”.