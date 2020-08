Il Napoli farà sul serio con il Real Madrid per Reguilon

Il mercato estivo del Napoli entra nel vivo, non solo in uscita, i rinnovi, ma soprattutto in entrata. Su quest’ultimo ci sono importanti novità sul terzino sinistro Sergi Reguilon. Sul laterale mancino del Siviglia, di proprietà del Real Madrid, c’è l’intesa con il club azzurro, ingaggio compreso. Lui all’inizio pensava alla Premier League, ma poi ha deciso per la società partenopea. Adesso c’è da trattare con Florentino Perez che vorrebbe cederlo o definitivamente, o con la formula del prestito con diritto di riscatto. Su quest’ultima formula, Giuntoli si sta muovendo e nelle prossime ore nuovi aggiornamenti.

Fonte: Gazzetta dello Sport