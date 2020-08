Ghoulam per Callejon: “José ci hai insegnato uno stile di vita”

Sette anni non volano via con un addio, né li porta via le lacrime e quel senso di malinconia che resta: sette anni di Callejon sono stati, per Koulibaly, indimenticabili e lasceranno una traccia per sempre «uniti in quello splendido abbraccio» che si scorge nella foto di una partita-simbolo, la vittoria del Napoli a Torino. Se ne va un’epoca ma rimane tutto quello che il settennato ha offerto, compreso lo stile di vita di Callejon che Ghoulam ha celebrato sui social. «Sei stato il modello da imitare e l’esempio da seguire, ogni mattina, in ogni allenamento. Sei unico e inarrivabile. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato».

Fonte: CdS