Due gli ostacoli per l’addio al Napoli di Koulibaly

Il mercato spesso è un labirinto di imprevisti, dove devi essere bravo nel saperne uscire nel migliore dei modi e in casa Napoli ci sono un paio di ostacoli per Koulibaly. Il primo è che sono in corso la Champions e l’Europa League, dove sono impegnate le due squadre di Manchester. E’ chiaro che Ramadani sente e ascolta le proposte, ma al momento nessuna si avvicina a quello che vuole De Laurentiis, ovvero 90 milioni. Il secondo è il rapporto tra gli azzurri e i “citizens”, soprattutto dopo la questione Jorginho. L’italo-brasiliano che alla fine ha seguito Sarri al Chelsea. Certe vicende non sono semplici da smussare, anche se il tempo potrebbe essere galantuomo. La sensazione è che con il buon senso si potrà chiudere e poi annunciare Gabriel. Anche Allan e Milik bloccano il mercato in entrate, ostacoli in un labirinto appunto.

Fonte: Antonio Giordano CdS