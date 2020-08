Continua il casting di Giuntoli e Pompilio per la fascia mancina. Gattuso esprime una preferenza

Dice il Napoli che vuole vendere. Ed è vero. Ma Giuntoli e Pompilio continuano a sondare il mercato senza sosta: Boga e il Sassuolo sanno quali sono le condizioni per chiudere e il Napoli non vuol dare vita a una nuova telenovela. Con Gabriel del Lione c’è un buon feeling, per entrare nel vivo ci vuole tempo. Bisogna vendere Ghoulam: il Cagliari si è fatto sotto ma è spaventato dallo stipendio. La cessione del francese sembra assai probabile e si capisce dal casting in corso per la fascia sinistra. Pellegrini è il preferito di Gattuso, ma difficile convincere la Juventus. Mykolenko terzino della Dinamo Kiev e della nazionale ucraina è nella lista. Come anche Sergio Reguilon che piace a tutti, ma il Real ancora non ha aperto al prestito con diritto di riscatto, formula che piace al Napoli. In ogni caso, il Napoli ha un piano per evitare di portare gli esuberi a Castel di Sangro. Ed è per questo che l’addio di Allan è davvero a un passo.Fonte: Il Mattino