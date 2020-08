Con Osimhen a caccia dei gol mancanti. Minimo storico di realizzazioni degli ultimi 9 anni

Tredici gol in meno rispetto alla scorsa stagione raccontano meglio di ogni altra statistica le recenti difficoltà del Napoli. Se c’è una strada da intraprendere, sul mercato, è quella del ritorno allo show, per riabituarsi alle goleade un tempo scontate e che nell’ultimo campionato hanno rappresentato un’eccezione. Sono 79 le reti complessive dell’ultima annata, la media è di un gol e mezzo a partita. Pochi per una squadra che punta al vertice. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto alle 92 della prima stagione di Ancelotti, ma anche ai 115 gol nel 2017, al termine del secondo anno di Sarri, quello dell’exploit di Mertens da punta centrale e di un tridente, quello dei piccoletti, nel pieno della propria luce. Proprio loro, distanti dallo splendore di un tempo, sono mancati in questi mesi d’astinenza da scorpacciate di reti, ma le cause riconducibili alla scarsa fertilità sono tante e molteplici. Fonte: CdS