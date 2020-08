Champions League – Colpo Lipsia: Atletico Madrid ko 2-1, tedeschi in semifinale

Clamoroso colpo scena! A Lisbona il Lipsia batte 2-1 l’Atletico Madrid nei Quarti di finale di Champions League e va in semifinale. Tedeschi in vantaggio con Dani Olmo al 50′ min, gli spagnoli pareggiano con Joao Felix su rig. al 71′ min ma all’88’ min Adams trova il guizzo vincente e regala la vittoria alla squadra di Nagelsmaan. Grandissima impresa per il Lipsia che conquista per la prima volta nella sua storia la semifinale di Champions League, dove affronterà il Paris Saint Germain