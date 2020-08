CD Sangro – Non sarà per tutti lo stadio Patini

La «normalità», nel suo piccolo, è sapere che ci sarà, ci dovrebbe essere, uno stadio aperto, che non sarà per tutti – perché proprio non si può – ma almeno per mille tifosi: e la «normalità» si avvicina, a Castel di Sangro, dove il Napoli arriverà lunedì 24 agosto e rimarrà (presumibilmente) per un paio di settimane, senza dover combattere la solitudine. Nel «Patini» – che ha una capienza di settemila posti – potrebbe esserci spazio per un migliaio di spettatori, dopo l’ordinanza del presidente della Regione di ieri. Ma il virus ha insegnato che si procede alla giornata. Fonte: CdS