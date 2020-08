Calcio giovanile e Dilettanti, il tutto ricomincerà a Settembre. Buone notizie anche per i tifosi

In attesa di conoscere le date ufficiali per quanto riguarda la serie A e B, il mondo dilettantistico ha ricevuto nella giornata di ieri due ottime notizie. La ripresa dell’attività Agonista nel mese di Settembre, il 4 i vari campionati tra giovanili e dei Dilettanti, ma soprattutto la riapertura degli stadi a mille persone. La Coppa Italia riprenderà il 13 Settembre, invece non si conoscono le date per l’Interregionali, perchè qui dipende dalla curva epidemiologica del Covid-19. Il tutto per la gioia del presidente Cosimo Sibilia: “Tutte le nostre richieste sono state esaudite, rispettando le varie norme del protocollo Federale, il tutto per ripartire con tutta tranquillità”.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino