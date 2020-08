CALCIO FEMMINILE – Successi in amichevoli di Roma e Juventus

In attesa dell’inizio del campionato di serie A femminile, si disputano test amichevoli dove sono impegnate tra le altre le prime della classe. L’A.s. Roma batte per 3-2 l’Empoli Ladies con le reti di: Serturini, Lazaro e Bofantini, per le toscane Polli e Glionna. Per la Juventus invece successo contro il Montpellier per 2-1, per le bianconere a segno: Gama e Staskova.

Fonte: tuttocalciofemminile.com