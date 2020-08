Sabato 22 Agosto alle ore 19,45 ci sarà l’esordio in casa per la Fiorentina femminile contro l’Inter, per la prima giornata di serie A. Probabilmente per la squadra viola si giocherà sfiderà le nerazzurre allo stadio “Franchi” anche se a porte chiuse. Si attende solo l’ufficialità.

Fonte: tuttocalciofemminile.com