Alvino: “Oggi non esistono giocatori incedibili. Vale per tutti”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie di mercato azzurre: “Penso che Milik e Allan siano i due calciatori azzurri più vicini alla cessione, hanno la valigia pronta. Oggi non esistono calciatori incedibili. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per un giocatore importantissimo, allora potrebbe esserci qualche sorpresa. È una legge che vale per tutti. Non mi preoccuperei di chi andrà via ma di vedere chi arriverà. La dirigenza del Napoli dovrà essere bravissima ad unire soldi ed idee”.