Sembra ormai vicino alla chiusura la trattativa che vede Allan, centrocampista in uscita dal Napoli, all’Everton dell’ex tecnico Carlo Ancelotti. Ma, fin quando non sarà chiusa, alcuni club potrebbero intromettersi e soffiare il calciatore ai Toffees. Il portale di Sportmediaset fa sapere che il brasiliano interessa anche in Italia e, fin quando non sarà chiuso l’affare, Juventus ed Inter potrebbero rientrare in gioco.