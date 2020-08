Allan e Milik verso la cessione: Ecco quanto risparmierebbe il Napoli

Il ds Giuntoli ha avuto un chiaro mandato dalla proprietà: tagliare la rosa e tenere competitiva la squadra senza follie. In questa storia il club ha anteposto la ragione al sentimento. Gli 80 milioni di incasso per la doppia cessione di Allan e Milik permettono di azzerare quasi del tutto gli incassi che non arriveranno per la mancata partecipazione all’ultima Champions. Insomma, i conti tornano. Soprattutto se consideriamo i risparmi sugli ingaggi dei due: 4,7 milioni lordi annui per il polacco svedese, 3,7 milioni lordi per brasiliano.Fonte: Il Mattino