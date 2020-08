A Castel di Sangro, in attesa delle date, ci sarà l’esodo azzurro

Confronto costante tra la Regione Abruzzo, il Cts, la Federazione e il Napoli, per rendere il ritiro di Castel di Sangro più confortevole possibile. La buona notizia è che lo stadio “Patini” e per gli eventi serali potranno esserci mille tifosi e non solo. E’ chiaro vista la passione verso i colori azzurri e il fatto che ci siano molti di fede partenopea in Abruzzo, non sarà semplice contenere l’esodo. Nel frattempo le date ancora non sono ancora decise, certamente si comincerà il 24 Agosto, il giorno prima tamponi a Castel Volturno. Il rientro sarà tra il 4 o il 5 Settembre, in attesa delle date definitive anche del prossimo campionato.

Fonte: Il Mattino