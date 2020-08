Under, motivo “tattico” per il quale piace a Giuntoli e Gattuso

Il Napoli ha sempre nel mirino il sostituto di Callejon, lo spagnolo ormai ha detto addio alla maglia azzurra e si pensa già oltre. Oltre Boga, ma qui il Sassuolo è osso duro per il club partenopeo, sembra ormai in vantaggio Under della Roma. L’esterno d’attacco turco, piace a Giuntoli e Gattuso, oltre per l’estro e la fantasia, ma anche per il saper difendere come nelle qualità di Callejon. Ecco uno dei motivi per cui, si andrà sul calciatore dei giallorossi, nel caso che il Sassuolo dovesse proseguire con il muro contro muro.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport