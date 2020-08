In attesa di conoscere le date ufficiali (CLICCA QUI secondo la nostra Esclusiva), importante comunicato ufficiale da parte della Regione Abruzzo. In occasione degli eventi sportivi, come la preparazione della squadra azzurra di Gattuso, potranno assistere allo stadio “Patini” mille spettatori, anche per gli eventi serali come la musica e spettacoli. Ecco i tre allegati.

Fonte: regione.abruzzo.it