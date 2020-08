Inizia a muoversi anche il mercato in uscita per il Napoli, anche per la questione extracomunitari. Il club azzurro cede a titolo definitivo al Red Bull Bragantino Leandrinho, contratto triennale. Questo permette ai partenopei di liberare uno slot nella casella, dove tra gli altri ci sono per riempirla Gabriel del Lille, vicino all’acquisto, in attesa di cedere Koulibaly.

Fonte: twitter Red Bull Bragantino