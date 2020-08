Il Napoli quest’anno vuole essere tra le protagoniste sul mercato, per accontentare Gattuso e proseguire nell’opera di restyling per la prossima stagione. Si sono fatti passi in avanti per Reguilon, anzi con il terzino sinistro c’è l’accordo con il giocatore, al momento al Siviglia. Adesso si andrà a trattare con il Real Madrid, prezzo sui 20/25 milioni, mentre il club di De Laurentiis farebbe il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

Fonte: Sky Sport 24