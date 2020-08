SETTORE GIOVANILE – Triplo acquisto per la scugnizzeria di Gianluca Grava

Non c’è il mercato solo per la prima squadra, dove si è muovendo al meglio, ma anche per il settore giovanile del responsabile Gianluca Grava. L’ex calciatore azzurro ha ufficializzato ben tre arrivi per la categoria Under 16, provenienti dalla San Sebastiano calcio Mazzeo. Si tratta del difensore classe 2005 Manuel Scarpato, del mediano Francesco Cinquegrana e infine l’attaccante Francesco Pio Attanasio, autore la scorsa stagione di 30 reti. Accordo trovato nei pressi di Castel Volturno, in presenza di Natale Mazzeo e Antonio Formisano, rispettivamente presidente e direttore della San Sebastiano Mazzeo calcio, insieme al procuratore Ermanno Cordua e l’intermediario Pasquale Pugliese.

Fonte: Il Mattino