Pedullà: “Gattuso ha un preferito per sostituire Allan”

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo sito scrive sul mercato del Napoli e della cessione di Milik: “Il Napoli chiederebbe sempre 40 milioni, ma accetterebbe una contropartita tecnica per abbassare il cash. Due nomi su tutti: Veretout, per Gattuso l’erede perfetto di Allan, in alternativa Under che è nella lista degli esterni per il post Callejon. Non al primo posto, ma ben presente nella lista. Veretout sarebbe il preferito: oggi sono tracce, comunque da seguire”.