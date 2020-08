Il Napoli pensa non solo agli acquisti, ma anche alle cessioni, dove il primo potrebbe essere Koulibaly. Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira aggiorna su twitter. “#ManchesterCity are in advanced talks with Fali Ramadani to sign Kalidou #Koulibaly. For the centre-back is ready a contract until 2025 (€10M/year). #ManCity are working to reach an agreement with #Napoli: De Laurentiis to sell KK asks €80M at least”.

La Redazione