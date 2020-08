Nel Cagliari c’è un ex Napoli che vuole Ghoulam. Deadline per Boga

Il Napoli è attivo su più fronti sul mercato, in entrata e in uscita, per cercare di accontentare in tutto e per tutto mister Gattuso. In uscita c’è Ghoulam che piace all’estero, ma anche in Italia, in modo particolare al Cagliari. Nello staff del neo allenatore Di Francesco c’è Calzona, vice in passato di Sarri, lui avrebbe fatto il nome del terzino franco-algerino. In entrata c’è sempre nel mirino di Boga, c’è una deadline, fino a Ferragosto, si aspetta un eventuale abbassamento del prezzo del Sassuolo. In alternativa c’è Under, non un ripiego, anzi.

Fonte: Il Mattino