E’ tempo di vacanze per i giocatori del Napoli, ma il ritiro è a un passo

RITIRO A UN PASSO

Si sono goduti ancora le bellezze del Golfo napoletano, invece, i sudamericani Ospina e Lozano: tornare in Colombia o in Messico, potrebbe anche mettere a rischio il proprio rientro in Italia con il ritiro di Castel di Sangro già all’orizzonte e i nuovi controlli covid necessari alla ripresa.

In ritiro i napoletani vedranno per la prima volta i nuovi volti di Amir Rrahmani – che si sta godendo qualche giorno in Croazia – e Andrea Petagna, impegnato a condividere in rete i suoi momenti di relax in Corsica. Con loro anche Victor Osimhen, che tornerà in Italia passando dalla Francia dopo aver trascorso alcuni giorni a casa sua in Nigeria. Fonte: Il Mattino