Il Napoli dovrà risolvere il rebus portiere: Ospina o Meret?

PORTE GIREVOLI

Karnezis al Lille, ma non solo. Difficile mettere la mano sul fuoco sulla permanenza di Meret. Pastorello non nasconde la sua amarezza per il fatto che non venga considerato titolare nel Napoli ed è probabile che si dia da fare per trovare una sistemazione. Magari in prestito. Perché Meret è considerato da De Laurentiis il portiere del futuro, forse solo bisognoso di crescere ancora. Di sicuro, Gattuso considera Ospina titolare. Ma non è escluso che alla fine tutto resti come quest’anno. Attenzione, perché è vero che piace (e non poco) Sepe ma c’è anche Sirigu del Torino che il tecnico del Napoli stima e non poco. Per un po’, intanto, Gattuso staccherà la spina tra la Calabria e una breve vacanza a Marbella. Giuntoli sa bene quello che c’è da fare, perché le indicazioni sono chiare. Fonte: Il Mattino