Il Napoli lavora sul fronte acquisti e cessioni: I nomi

UN PASSO ALLA VOLTA

Boga è l’esterno in cima ai pensieri di Gattuso. Solo in seconda battuta c’è Under della Roma. Non un rincalzo, ma non il prediletto. Mentre attenzione alla trattativa che potrebbe portare Milik alla Juventus (il polacco resta nel mirino nonostante l’addio di Sarri: è arrivato l’ok anche di Pirlo). Perché ci sono due giocatori bianconeri che al tecnico azzurro non dispiacerebbero: uno è proprio Bernardeschi e l’altro è Luca Pellegrini, 21 anni, rientrato alla Juve dopo l’esperienza al Cagliari. Il City invece fa sul serio per Koulibaly e Ramadani sarà a Capri per alzare l’offerta degli inglesi: 65 milioni (al senegalese 6,5 milioni per 4 anni). Fonte: Il Mattino