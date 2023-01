Napoli/Lille: porte girevoli, continuano gli affari. La cessione di Leandrinho apre la porta a Gabriel

C’è un altro calciatore del Lille che piace al Napoli ed è Gabriel. Ieri la cessione di Leandrinho al Bragantino, quindi si libera uno slot. Un altro e Gabriel è brasiliano. Operazione separata da quella che porterà i 3 baby azzurri in Francia, in un affare firmato da Cristiano Giuntoli. Difficile piazzare Lozano, soprattutto perché dopo un anno così nessuno è disposto a spendere i 40 milioni sborsati appena 12 mesi fa. Verrà girato in prestito, anche se a De Laurentiis è una formula che non piace. A meno che, viste le difficoltà a piazzarlo sul mercato, Gattuso comincerà a pensare a delle soluzioni tattiche anche per esaltare le sue caratteristiche. Perché Ringhio non sottovaluta il potenziale del Chucky ma è consapevole che il 4-3-3 non è la sua soluzione ideale. Attenzioni, perché c’è grande attenzione anche per Politano, che ha un bel po’ di offerte ma che è destinato in ogni caso destinato a non muoversi da Napoli.

