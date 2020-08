Mykolenko, la freccia dell’Est che sta nella lista di Giuntoli

Il mercato spesso e volentieri è una questione di opportunità e si guarda anche ai giovani come frontiera a livello di prospettiva. Il nome nuovo nell’agenda di Cristiano Giuntoli è Vitalj Mykolenko della Dinamo Kiev, 21 anni, quindi nei canoni del club di De Laurentiis. Costo dell’operazione intorno ai 10 milioni, accessibile, ma al tempo stesso non semplice visto la concorrenza. Si penserà al vice Mario Rui, ma anche a fare qualche cessione, tipo Ghoulam, piace al Newcastle, oppure Malcuit, in passato anche dalla parte mancina. La freccia dell’Est per i partenopei, mai dire mai nel mercato. Senza dimenticare Reguilon del Siviglia, ma di proprietà del Real Madrid, più opzioni per la società del Napoli.

Antonio Giordano Corriere dello Sport