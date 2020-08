Micale: “Gabriel? Napoli è il posto migliore per un brasiliano”

Rogerio Micale, attuale allenatore della Figueirense ed ex Commissario Tecnico del Brasile Under 20, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Gabriel riscosse subito la mia attenzione. E’ molto forte, in particolare sul gioco aereo: di testa le prende tutte lui sia sui corner che nei calci piazzati. Poi abbina una buona velocità ad una buona tecnica. Era molto giovane ed aveva margini di miglioramento quando lo convocai. Ora ha fatto esperienza in Europa e può solo progredire”.

Campionato italiano tattico?

“Avrà bisogno di adattarsi perché il calcio francese è diverso dal vostro sotto questo punto di vista. Poi troverà la sua dimensione dopo un periodo di adattamento. Si farà valere anche in una squadra già forte come il Napoli. Gabriel, grazie alla sua formazione calcistica brasiliana sa giocare molto bene con la difesa a quattro. E poi è uno che apprende, se Gattuso dovesse decidere di cambiare e giocare a tre può tranquillamente farlo, anche se è cresciuto in una linea a quattro“.

Napoli squadra particolare?

“Si! Ricordiamo tutti Maradona, Careca, Alemao. Quella squadra fece innamorare molti brasiliani e ancora oggi in tanti fanno il tifo ricordando quella squadra straordinaria. Per Gabriel a Napoli può essere più facile adattarsi, ma poi si accorgerà del peso della maglia azzurra, che è notevole. Napoli è uno dei posti migliori per giocare e vivere per un brasiliano”.