Gli intoccabili di Gattuso sono 6: Per gli altri tutto può succedere

GLI INTOCCABILI

Otto via. Ma forse anche di più. La rivoluzione estiva porterà gente nuova e affamata. In attacco Petagna ha un gran mercato e non è detto che rimanga qui. Dipende dalle offerte. Diciamo che gli intoccabili di Gattuso sono:

Di Lorenzo,

Manolas,

Fabian,

Zielinski,

Insigne,

Mertens.

Per il resto, tutto può succedere. A Ringhio non dispiace Hysaj. Perché è difficile trovare sul mercato un terzino della sua duttilità e spinge perché possa rinnovare con il club azzurro. In ogni caso, dovesse arrivare una offerta da 20 milioni per l’albanese, il Napoli potrebbe bussare alla porta ancora del Verona dove c’è Faraoni, altro elemento della scuderia Giuffredi che piace agli azzurri. Nella mediana è chiaro che appena andrà via Allan (l’Everton di Ancelotti resta ancora un po’ distante dall’offerta azzurra) Giuntoli virerà su Veretout. L’agente Giuffredi getta acqua sul fuoco della trattativa, ma il francese piace molto a Gattuso. Fonte: Il Mattino