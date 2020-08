Il Napoli avrà anche Osimhen a Castel di Sangro, fissata la data d’inizio

Nei giorni scorso il cognato Osita Okolo aveva parlato di Osimhen in ritiro a Castel di Sangro, con dispiacere di non averlo visto all’opera nel match di Barcellona, ma ora è ufficiale. L’ex del Lille sarà in Abruzzo assieme alla squadra, anzi il giorno prima sarà a Castel Volturno per i tamponi e conoscerà prima i compagni di squadra. Il 24 Agosto sarà il primo giorno della preparazione in vista della prossima stagione. Nel frattempo fioccano le prenotazioni, con possibilità di pienone nelle zone limitrofe. Per quanto riguarda le amichevoli una è certamente contro il Castel di Sangro, la seconda Teramo o Pescara, poi terza o quarta, a seconda della durata del ritiro.

Fonte: Fulvio Padulano CdS