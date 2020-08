Già attivo lo Store del Calcio Napoli a C.D. Sangro, ecco dove si trova

Il Napoli dunque a Castel Di Sangro fra non molto, verosimilmente per (almeno) un paio di settimane, e di conseguenza c’è difatti (in loco) tutto un mondo in fermento. Già attivo un Napoli Store (nei pressi del Municipio), continuano a fioccare le prenotazioni che si stanno estendendo a macchia d’olio anche alle limitrofe e rinomate mete turistiche di Roccaraso, Pescocostanzo, Rivisondoli etc., sicché si dovrebbe arrivare al pienone in una vasta area. Le amichevoli? Si partirà dal Castel di Sangro calcio (così come confermato giorni fa dal sindaco Angelo Caruso), poi si passerà ad una compagine regionale (Teramo o Pescara?), alle quali s’aggiungeranno una terza o quarta, a seconda della durata del ritiro. Fonte: CdS