Gattuso e le clausole, AdL è difficile da scalfire. Nei prossimi mesi nuovi tentativi

C’è una premessa da fare nella vicenda Gattuso con il Napoli, il mister di Coregliano Calabro ha un contratto fino al 2021, quindi potrà continuare anche per tutta la prossima stagione. Detto ciò, nell’incontro di Capri dei giorni scorsi, il primo tentativo non è andato a buon fine, per via delle clausole all’interno del contratto. Al tecnico degli azzurri non piace come soluzione, ma AdL lo ha sempre fatto, visto che già lo attua nel mondo del cinema. Per il momento il discorso è rimandato, ma non è da escludere che nei prossimi mesi non si trovi una soluzione. C’è un precedente che fa ben sperare Gattuso, il secondo anno con Sarri il presidente scese alle condizioni del tecnico di Fligine, perciò nulla va scartato, per un contratto per due o tre anni.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport