Gabriel-Napoli in standby ma si inserisce l’Arsenal: Ecco l’offerta

L’affare Gabriel per il Napoli resta in standby. Nessuna accelerata dopo l’arrivo sempre dal Lille di Osimhen perché in questo momento il club azzurro deve prima decidere le sorti di Koulibaly. E poi potrà lanciarsi alla rincorsa del suo eventuale sostituto.

In difesa è ancora tutto da decidere in casa azzurra, ma dall’Inghilterra possono anticipare il Napoli: come riporta The Sun, è L’Arsenal la pretendente numero uno per il difensore brasiliano, con 27 milioni già pronti dai Gunners per convincere il Lille alla cessione. Fonte: Il Mattino