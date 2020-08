Derby di Manchester e Psg per Koulibaly. Allan tentazione Ancelotti

Come ogni estate si parla della cessione di Koulibaly, le pretendenti non sono mai mancate, ma mai come quest’anno l’addio del senegalese sembra cosa certa. Sull’ex Genk ci sono le due squadre di Manchester, City e United, ma anche il Psg, vista la partenza di Thiago Silva, poi visti i buoni rapporti, non va scartata come ipotesi. Sempre in uscita c’è Allan che piace all’Everton dell’ex Ancelotti, mentre per Milik AdL vuole solo cash, senza contropartite tecniche. Insomma tutto parte da K2, anche perchè il Napoli ha praticamente bloccato Gabriel del Lille, ma essendo il mercato un mondo strano, si pensa anche a Julien del Celtic Glasgow.

Fonte: Antonio Giordano CdS